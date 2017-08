FOR IMMEDIATE RELEASE M-1 Challenge 82 Fact Sheet This Saturday in Helsinki, Finland

M-1 CHALLENGE 81 FACT SHEET MAIN CARD MAIN EVENT – LIGHT HEAVYWEIGHTS – 3 X 5 Mikhail Zayats (22-8-0, M-1: 12-5-0), Russia vs. Marcus “Caveman” Vanttinen (24-6-0, M-1: 2-2-0), Finland WELTERWEIGHTS — 3 X 5 Juho Valmaa (14-4-0, M-1: 0-0-0), Finland vs. Aires Bendrouis (10-5-0, M-1: 0-0-0), Portugal Alexander “Iron Capture” Butenko (43-12-3, M-1: 9-2-1), Ukraine vs. Keith “The One” Johnson (12-2-0, M-1: 1-0-0), USA LIGHTWEIGHTS – 3 X 5 Pavel Gordeev (7-1-0, M-1: 2-0-0), Russia vs. Michel “Sassarito” Silva (18-6-0, M-1: 0-1-0), Brazil BANTAMWEIGHTS – 3 X 5 Janne “Jambo” Elonen-Kulmala (15-5-0, M-1: 0-0-0), Finland vs. Heilton Davella (15-6-0, M-1: 0-1-0), Brazil PRELIMINARY CARD HEAVYWEIGHTS – 3 X 5 Toni Valtonen (27-15-0, M-1: 6-2-0), Finland vs. Boris “Bora” Polezhay (16-6-0, M-1: 1-1-0), Ukraine MIDDLEWEIGHTS – 3 X 5 Ruslan Shamilov (2-0-0, M-1: 2-0-0), Russia vs. “Motown” Moses Murrietta (5-0-0, M-1: 10-0), USA Alberto Vargas (4-2-0, M-1: 0-0-0), Spain 180 ½ lbs. (82.8 kg) vs. Akhmadkhan Ozdoev (3-0-0, M-1: 3-0-0), Russia 185 lbs. (84 kg) LIGHTWEIGHTS – 3 X 5 Arnaud Kherfallah (3-1-0, M-1: 0-0-0), France vs. Patrik Pietila (8-4-0, M-1: 0-0-0), Finland BANTAMWEIGHTS – 3 X 5 Son Le “Buddah” Binh (5-2-0, M-1: 1-1-0), Finland vs. Oleg Lichkovakha (7-1-0, M-1: 0-0-0), Russia by way of Lithuaania (all fights & fighters subject to change) WHEN: Saturday, August 5, 2017 WHERE: Helsinki, Finland PROMOTER: M-1 Global LIVE STREAM: www.m1global.tv ( 11.30 a.m. ET / 8:30 a.m. in USA) INFORMATION: www.M1Global.tv www.mixfight.ru www.wmmaa.org Twitter & Instagram: @M1GlobalNews @VFinkelchtein @M1Global Facebook: www.facebook.com/M-1- GlobalNews M-1 CHALLENGE EVENT CALENDAR: M-1 Challenge 82: August 5, 2017 in Helsinki, Finland ABOUT M-1 GLOBAL: Founded in 1997, M-1 Global has established itself in Mixed Martial Arts (MMA) as the premier entity for discovering and developing the world’s next-generation of superstar fighters. With its office in St Petersburg, Russia, the M-1 brand has staged more than 200 events worldwide, including M-1 Selection, M-1 Challenge, M-1 Global and M-1 Global HWGP events, in addition to co-promoting Strikeforce events and M-1 Global on the U.S. network, Showtime. Captivating live, television and broadband audiences with its superior production values and match-ups, M-1 Global events have featured some of the sport’s top names, including legendary heavyweight Fedor Emelianenko, Andrei Arlovski, Gegard Mousasi, Alistair Overeem, Keith Jardine, Ben Rothwell, Melvin Manhoef, Sergei Kharitonov, Aleksander Emelianenko, Roman Zentsov, Yushin Okami, Mike Pyle, Denis Kang, Martin Kampmann, Amar Suloev, Chalid Arrab and Stephan Struve. 2017 has been another sensational year of world-class competition, featuring a full calendar of Challenge events, fueled by a talent-rich contention system ranking M-1 Global Champions among the greatest fighters in the sport.