South American Contact Sports Championship WTKA

Nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro, a cidade de Guarulhos sediará um dos principais eventos de artes marciais da América Latina, onde são aguardados os melhores atletas representantes da Argentina, Chile, Uruguai, Equador, Bolívia, Venezuela, Paraguai, Colômbia e, é claro, do Brasil, que competirão nas modalidades Kickboxing (K1, Low Kicks, Full, Semi e Ligh Contact), Boxe e Brazilian Grappling.

Crianças, jovens e adultos, divididos nas categorias Kadete, Juvenil, Adulto e Master, se enfrentarão em busca do título Sul Americano da WTKA – World Traditional Karate and Kickboxing Association.

O campeonato, que será realizado na Team Nogueira – Guarulhos, é homologado pela Confederação Sul Americana de Esportes de Contato e organizado pela Confederação Brasileira de Esportes de Contato.

As inscrições vão, impreterivelmente, até o dia 23 de setembro de 2017 e devem ser realizadas através do formulário online no site: www.confbec.org

Para a melhor comodidade dos atletas, foi criado um convênio com o Hotel Sables, que oferece diária com valor diferenciado, café da manhã e translado Aeroporto/Hotel. Para maiores informações entre em contato pelo e-mail: vanessa@sableshotel.com.br

“A CONFBEC, em prol do desenvolvimento dos esportes de contato, tem a honra de convidar todas as equipes para apresentarem seus melhores atletas e representarem seu país no CAMPEONATO SUL AMERICANO DE ESPORTES DE CONTATO 2017. Este evento será um marco para as artes marciais, esta é a segunda edição em território nacional e, com certeza, vai ser ainda melhor do que a primeira.” Convida Mestre Luiz Carlos “Xantus”, presidente da CONFBEC.

Sobre a CONFBEC

A Confederação Brasileira de Esportes de Contato, fundada em 2008 pelos Grão Mestres Luiz Carlos Alves de Souza (Mestre Xantus) e Carlos Maiolino, é uma das entidades ligadas às artes marciais que mais disponibiliza Bolsa Atleta aos seus afiliados, são 96 bolsistas que conseguem viver exclusivamente da luta, algo que, no Brasil, é praticamente impossível.

Local:

Team Nogueira – Unidade Guarulhos

Av. Doutor Timóteo Penteado, 2832 – Vila São Judas Tadeu – Guarulhos-SP

Programação:

Dia 29 de setembro

· Das 14:00 às 18:00 – Recepção e Pesagem das delegações;

· 20:00 – Jantar de Congresso e Confraternização.

Dia 30 de setembro

· Das 8:30 às 10:00 – Recepção e Pesagem das delegações;

· 10:40 – Cerimônia Oficial de Abertura;

· 11:00 – Início dos combates de todas as modalidades;

Dia 01 de outubro

A partir das 9:30 – Finais e Desafio de Nações (Semi Contact)