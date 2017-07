SUPER FIGHTS SHAKE THINGS UP AT THUNDER FIGHT 11

Finally, it’s time for the National MMA’s most anticipated fight: Flavio Alvaro and Mauricio Facção will face each other in the main fight of Thunder Fight 11, on August 4 in São Paulo, at the Mané Garrincha Gymnasium.

The organization of the event comes up making noise in the national scene by announcing one of the most awaited fights of MMA fans, accompanied by the best card ever written by Thunder Fight, which is already known to marry the best fights of MMA Paulista.

Flavio Alvaro é um veterano no MMA e além de ser conhecido pelo ótimo muay-thai, sempre chamou a atenção para suas lutas usando provocações e entradas memoráveis. Ao longo da carreira foram 61 lutas e 49 vitórias, um cartel impressionante para um atleta de um dos esportes mais difíceis da atualidade. Acostumado a atuar na categoria dos leves, Flavio topou baixar mais dois quilos para enfrentar Facção em peso casado de limite 68,500. Flavio já atuou pelo Thunder Fight, na primeira edição do evento ao vencer Ermessom “Legal”, apesar de ter anunciado recentemente que havia se aposentado das competições o desejo de lutar falou mais alto e agora se prepara para um novo desafio.

O estilo provocador não é exclusividade de Flavio Alvaro neste combate. Maurício Facção pode ser chamado de Conor McGregor ou Chael Sonnen brasileiro pois sempre soube usar muito bem as redes sociais para promover seus combates. Além do estilo polêmico e provocador Facção coleciona cinturões e vitórias sobre grandes nomes do MMA Nacional. Será a estréia de Maurício Facção na organização e o mineiro quer impressionar o público com uma atuação memorável, para isso segue forte seu calendário de treinos para chegar pronto em agosto.

ANDRÉ MOTOCA DEFENDE O CINTURÃO CONTRA O EMBALADO GUIDO SANTOS

A luta co-principal da noite também será um dos destaques do Thunder Fight 11. O campeão peso-galo, André Motoca colocará pela primeira vez seu reinado em jogo e enfrentará Guido Santos, um dos destaques da organização.

André Motoca conquistou seu cinturão ao derrotar Junior Maranhão, no Thunder Fight 5, em 2015. Desde então algumas lesões atrapalharam o retorno do campeão que agora está apto para o combate e sabe da responsabilidade que carrega. Acostumado a ter o jogo de chão como sua principal arma, dessa vez Motoca terá outro grande finalizador pela frente.

Guido Santos fez sua estréia no Thunder Fight na quarta edição do evento e agora soma 4 vitórias no evento, sendo 3 finalizações e uma decisão dos jurados. Em seu último combate venceu Iliarde Santos o que rendeu o credenciamento para ser o desafiante ao cinturão. Para Guido também será a vez de fazer um jogo equilibrado no solo já seu adversário também é um especialista na arte suave.

O Thunder Fight 11 acontece dia 04 de agosto no ginásio Mané Garrincha em São Paulo

Veja abaixo o card oficial até o momento:

THUNDER FIGHT 11: SPECIAL EDITION

August 04, Gym Mané Garrincha – São Paulo – SP

CARD EVENT (dirt with the changes)

Flavio Alvaro Mauricio vs Faction – 68,5kg

André Motoca Guido vs Santos – 61kg

Bruno Suema vs Ze Reborn – 57kg

Frog Capoeira vs Cicero Gardenal – 66kg

Wagnão Luis vs Leonardo Blackcap – 93kg

Leonardo Buakaw vs Gustavo Oliveira – 61kg

Tonton Nardoni vs Michael Oliveira – 93kg

Danilo Adreani vs Rafinha do Bronx – 57kg

Patrcio Pitbull Andrade vs Juninho Alves Tricket – 61kg

Valdemiro Bezerra vs Deisivaldo Ferreira – 61kg